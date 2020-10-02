Şanlıurfa'da ödüllü isot yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllü isot yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın has lezzetlerinden bir tanesi olan isotun nesilden nesile aktarılması için 2 ayrı kategoride isot yarışması gerçekleştirilecek.

"4. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali" kapsamında düzenlenecek yarışmanın finali, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde yapılacak.

Çiğköftelik ve yemeklik olarak 2 ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada dereceye girenlere altın verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına 5-16 Ekim tarihleri arasında yarışmaya katılacağı isot ile müracaat etmeleri gerekiyor.

Müracaatların ardından oluşturulacak jüri, isotları 17 Ekim'de bir ön elemeden geçirecek. Finale kalan isotlar, 19 Ekim'de yapılacak olan finalde ödül için yarışacak.