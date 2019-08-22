Şanlıurfa'da odunluk yangını

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evin odunluğundaki yangın nedeniyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde Mevlüt Kulata'ya ait evin bahçesindeki odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen alevlerin elektrik tellerine ulaşması üzerine çıkan ses ve kıvılcımlar, mahallede kısa süreli korkuya neden oldu.

Polis çevrede önlem alırken, yangın, komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.