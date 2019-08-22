Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da odunluk yangını
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Şanlıurfa'da odunluk yangını

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evin odunluğundaki yangın nedeniyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkulu anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da odunluk yangını, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evin odunluğundaki yangın nedeniyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde Mevlüt Kulata'ya ait evin bahçesindeki odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen alevlerin elektrik tellerine ulaşması üzerine çıkan ses ve kıvılcımlar, mahallede kısa süreli korkuya neden oldu.

Polis çevrede önlem alırken, yangın, komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa, Siverek, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:40 Kaynak: AA
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