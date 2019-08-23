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Şanlıurfa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu

1 saat önce

Şanlıurfa'da odunlukta çıkan yangın korkuttuŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın odunluk kısmında çıkan yangın, korkuya neden oldu.

Şanlıurfa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın odunluk kısmında çıkan yangın, korkuya neden oldu.

Henüz belirlenmeyen bir nedenle ilçenin Abdalağa Mahallesi'nde bir apartmanın odunluk kısmında yangın çıktı. Yangını gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına alırken, yangının başladığı odunluk kısmında bulunan piknik tüpü şans eseri patlamadı.

Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, apartmanın odunluk kısmında hasar meydana geldi.

Şanlıurfa, İtfaiye, Siverek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:39 Kaynak: İHA
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