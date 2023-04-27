Öğretmenleriyle tartışma yaşayan öğrenci pompalı tüfekle okulda ateş açtı! Olayda 3 personel yaralandı

Munzur Çayı'nda boğulan 3 genç aranırken, sudan hiç beklenmedik bir şey çıktı

Hırsız diye jandarmaya teslim ettiği şahıs PKK'lı çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesindeki Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Koleji'nde iddiaya göre idare ile tartışan öğrenci, pompalı tüfek alarak okulu bastı.

3 KİŞİYİ YARALADI

Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci; Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan korku dolu olayın ardından ekiplerin soruşturması devam ediyor. Öğrencinin elinde tüfekle okula gelip ateş açtığı anlar ise anbean kamera ile kayıt altına alındı.