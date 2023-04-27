Öğretmenleriyle tartışma yaşayan öğrenci pompalı tüfekle okulda ateş açtı! Olayda 3 personel yaralandı - Son Dakika
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Öğretmenleriyle tartışma yaşayan öğrenci pompalı tüfekle okulda ateş açtı! Olayda 3 personel yaralandı

27.04.2023 15:03

Şanlıurfa'da bir okulda yaşanan tartışma sonrası öğrenci pompalı tüfekle okulu basarak 3 kişiyi yaraladı. Saldırı anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesindeki Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Koleji'nde iddiaya göre idare ile tartışan öğrenci, pompalı tüfek alarak okulu bastı.

Okul idaresiyle tartışan öğrenci silahla okulu bastı: 3 yaralı

3 KİŞİYİ YARALADI

Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci; Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü.

Okul idaresiyle tartışan öğrenci silahla okulu bastı: 3 yaralı

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan korku dolu olayın ardından ekiplerin soruşturması devam ediyor. Öğrencinin elinde tüfekle okula gelip ateş açtığı anlar ise anbean kamera ile kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Fatih Aslan: Urfa'da ki okullar incelense ne tezgahlar ortaya çıkar Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Teksas urfa. Doktor,öğretmen vs memurlara saldırırlar,telefon dolandirıcılığının merkezi, maneviyat derler herbir numara var. Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
  • Tuncay Öter: Türk adaletinde Yok ceza. Yarın serbest kalır. Tüfeği kimden aldı? Aile nerede ? Bunları sorgulayıp hepsine ceza kesseler bir daha yapamazlar. Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmenleriyle tartışma yaşayan öğrenci pompalı tüfekle okulda ateş açtı! Olayda 3 personel yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmenleriyle tartışma yaşayan öğrenci pompalı tüfekle okulda ateş açtı! Olayda 3 personel yaralandı - Son Dakika
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