Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi 'nde yaralıları ziyaret etti.

Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu