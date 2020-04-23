Şanlıurfa'da öğrenciler 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okullarında kutlayamayan öğrenciler, evlerini afiş ve bayraklarla süsledi.

Kovid-19 nedeniyle okullarından ve arkadaşlarından uzakta geçiren çocuklar, ailelerinin yardımıyla odalarını Türk bayrakları, Atatürk resimleri ve balonlarla süsleyerek 23 Nisan'ı kutladı.

Süsledikleri odalarında şiirler okuyan çocukların, telefonlarla çektikleri görüntüler, aileleri tarafından hem sosyal medyada yayınlandı hem de yakınlarına gönderildi.

Rasime Polat İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Nurşin Doğan, 23 Nisan coşkusunu evinde, 5 yaşındaki kardeşi Muhammed Beran ile beraber yaşadı.

Bugüne özel hazırlanan Nurşin ve Muhammed kardeşler, ellerinde Türk bayraklarıyla kamera karşısına geçerek 23 Nisan şiiri okudu.

1. sınıf öğrencisi Ecrin Dikme ise kamera karşısında bugüne özel öğrendiği şiiri okudu.

Anaokulu öğrencisi Mirhan Ayaydın da kırmızı beyaz kıyafetleri ve elinde Türk bayrağıyla kamera karşısına geçerek şiirini okuyup arkadaşlarının bayramını kutladı.

4 yaşındaki Ravza Hira da evinde hazırladığı 23 Nisan çalışması önünde şarkılara eşlik edip Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramı kutladı.

Ahmet Yesevi İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Zeynep Nalan Aslan ise Türk bayrakları ve krapon kağıdıyla hazırladığı şekillerle odasını süsledi.

Öğrendiği 23 Nisan şarkısını da seslendiren Aslan, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara böyle özel bir günü armağan ettiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.