Şanlıurfa'da öğrenciler atık malzemelerden dron yaptı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da öğrenciler atık malzemelerden dron yaptı

23.03.2022 18:28

Şanlıurfa'da öğrenciler atık malzemelerden dron yaptı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, atık malzemelerden dron yaptı.

Şanlıurfa'da öğrenciler atık malzemelerden dron yaptı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, atık malzemelerden dron yaptı. Modern olanlarından bir farkı olmayan dron, her yöne hareket edip görüntü çekebiliyor.

Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan robotik kodlama alanı ile öğrenciler dron ve robot yaptı. Atık malzemelerden öğretmenlerinin verdikleri eğitimler doğrultusunda dron ve çeşitli robotlar yapan öğrenciler, arkadaşlarına da örnek oldu. Gelişen teknolojiyle kendilerini geliştirdiklerini belirten öğrenciler, en büyük destekçileri olan öğretmenlerine teşekkür etti.

Robotik kodlama alan öğretmeni Nebihe Coşkunkan, öğrencilerinin kısa sürede robot ve dron yapmayı öğrendiklerini belirerek, "Robotik kodlama alanı, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yeni geldi. Öğrencilerimiz bu alana çok meraklılar, çok başarılılar. Tüm ilgi alakaları bu alana yoğunlaştı. Teknolojinin gelişmesiyle öğrencilerimiz de bu alanda kendilerini geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla yaptığı robotlar var. Attık malzemelerden yaptılar. Öğrencilerimize bu alanda eğitimler veriyoruz" dedi.

Öğrencilerden Yaşar Ergül, "Bunları atık malzemelerden yaptık. Kendi imkanlarımızla yaptık. Robotun içindeki motor da atıl durumdaydı, onu da bu robota uyarlayarak kullandım. Böylelikle atık malzemelerden yeni bir icat yaptım" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Serhat Asan ise "Dronumuz altı kollu ve altı motorludur. Yapım aşamasını tamamladık. Yapımını laboratuvar ortamında şefimizin gözetiminde tamamladık. Şimdi uçuş aşamasına geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da öğrenciler atık malzemelerden dron yaptı
Şanlıurfa'da öğrenciler atık malzemelerden dron yaptı
Şanlıurfa'da öğrenciler atık malzemelerden dron yaptı

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Şanlıurfa, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da öğrenciler atık malzemelerden dron yaptı - Son Dakika


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