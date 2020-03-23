Şanlıurfa'da öğrenciler evde ders başı yaptı - Son Dakika

Şanlıurfa'da öğrenciler evde ders başı yaptı
6 saat önce
- Şanlıurfa'da öğrenciler evde ders başı yaptı Türkiye'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başladı.
- Şanlıurfa'da öğrenciler evde ders başı yaptı
ŞANLIURFA - Türkiye'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başladı.
Şanlıurfa'da, eğitim kapsamında öğrenciler, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden eğitim görmeye başladı. İlk derste öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dikkatle dinledi. Bakan Selçuk, konuşmasında "Gençler, ara tatil sona erdi. TRT-EBA TV'de hep birlikteyiz, ders başlıyor" dedi.
Öğrenciler, eğitimin evde başlamasının güzel olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'na uygulama dolayısıyla teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
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