Şanlıurfa'da öğrenciler evde ders başı yaptı - Son Dakika

Öğrenciler, eğitimin evde başlamasının güzel olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'na uygulama dolayısıyla teşekkür etti.

Şanlıurfa'da, eğitim kapsamında öğrenciler, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden eğitim görmeye başladı. İlk derste öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un konuşmasını dikkatle dinledi. Bakan Selçuk, konuşmasında "Gençler, ara tatil sona erdi. TRT-EBA TV'de hep birlikteyiz, ders başlıyor" dedi.

ŞANLIURFA - Türkiye 'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başladı.

- Şanlıurfa 'da öğrenciler evde ders başı yaptı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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