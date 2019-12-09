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Şanlıurfa'da Öğrenciler için ücretsiz çamaşırhane

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde eğitime destek faaliyetleri çerçevesinde üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştırmak adına kentte bir ilk olan çamaşırhane uygulamasını hayata geçiriyor.

Şanlıurfa'da Öğrenciler için ücretsiz çamaşırhane, System.String[]

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde eğitime destek faaliyetleri çerçevesinde üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştırmak adına kentte bir ilk olan çamaşırhane uygulamasını hayata geçiriyor.


Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Her fırsatta eğitime verdiği destekle öne çıkan Haliliye Belediyesi bu kez üniversite öğrencilerinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Sırrın Mahallesinde bulunan hizmet binasında üniversite öğrencilerinin kıyafetlerini yıkamak için kurulan çamaşırhaneyi hizmete sunmaya hazırlanıyor. Üniversite öğrencilerinin sıkça karşılaştığı sorunlardan biri olan çamaşır yıkama işlemini ortadan kaldırmayı hedefleyen Haliliye Belediyesi, bu uygulamayı kısa bir süre içinden hayata geçirmeyi planlıyor. Üniversite öğrencilerine büyük kolaylık sağlayacak olan çamaşırhanede öğrenciler getirdikleri kirli kıyafetlerini görevlilere teslim edecek. Öğrencilere görevliler tarafından verilen tarihte öğrenciler belirlenmiş dolap numarasından temiz kıyafetlerini alabilecekler.


Öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak olan bu uygulamadan ilçede bulunan tüm üniversite öğrencileri ücretsiz yaralanabilecek. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
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