Şanlıurfa'da öğrenciler kermes geliriyle engellilere akülü sandalye aldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle 2 bedensel engelliye akülü sandalye aldı.

Güney Mahallesi'ndeki Halit Gülpınar Ortaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kermes düzenledi. Kermeste velilerin evde hazırladığı yöresel yemeklerin yanı sıra tatlı ve içecekler satışa sunuldu.

İki gün boyunca çok sayıda kişinin ziyaret ettiği kermesten elde edilen gelirle, ihtiyaç sahibi iki bedensel engelliye akülü sandalye alındı.

Akülü sandalyeler okulda düzenlenen törenle, farklı bir okulda 1. sınıfa giden 7 yaşındaki Enis Okutan ile 52 yaşındaki Ziynet Yaşar'a teslim edildi.

Enis Okutan, yaptığı konuşmada, sandalyeye kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Artık okula akülü sandalyemle gideceğim. Annem beni omuzuna almak zorunda kalmayacak. Parka, markete, misafirliğe, annemi çağırmaya gerek kalmadan kendim gideceğim. Akülü sandalyem olduğu için çok mutluyum." dedi.

Ziynet Yaşar da öğrencilerin gösterdikleri duyarlı davranış karşısında mutlu olduğunu söyledi.

Okulun 8. sınıf öğrencisi Beyza Çiçek de etkinlikte kendilerine yardımcı olan öğretmenlerine teşekkür ederek, "Engelli arkadaşlara yardımcı olabildiğimize çok sevindim. Onlar da artık bizler gibi dışarı çıkıp çevrelerini tanıyabilecek. En azından okula kolay bir şekilde gidebilecekler." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hakan Çiftel de bu tür etkinliklerin öğrencilerin engellilerle empati kurabilmeleri ve onların yaşadıkları zorlukları görebilmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.