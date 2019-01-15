Şanlıurfa'da Öğrenciler Sıradan Para Kazanıyor

ŞANLIURFA'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği sıra, masa ve büro malzemeleri ile okula para girdisi sağlandı, öğrenciler harçlıklarını çıkardı.

ŞANLIURFA'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği sıra, masa ve büro malzemeleri ile okula para girdisi sağlandı, öğrenciler harçlıklarını çıkardı. İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, kentteki 94 meslek lisesinin 393 okulun tüm malzemelerini yaptığını söyledi.



Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, teorik derslerinin yanı sıra haftada 18 saat atölyede çalışarak mobilya üretiyor. Öğretmenleri gözetiminde okul sırası, masa ve büro malzemeleri gibi eşyalar üreten öğrenciler hem öğreniyor, hem de para kazanıyor. Aralarından kız öğrencilerinin de bulunduğu okulların atölyelerinde modern makinelerle imal edilen ve yapılan seri üretimle adete bir fabrika gibi çalışan okullar, hem öğrencilerin, hem de okul yönetiminin yüzünü güldürüyor.



Şanlıurfa'daki 393 okulun bütün temel ihtiyaçlarını meslek liselerinden karşıladıklarını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, atölyelerde sıra, masa ve büro malzemelerinin seri üretimi yapıldığını belirterek şunları söyledi:



"Bizler, Şanlıurfa içerisinde sayın valimiz liderliğinde yaklaşık 82 devlet lisesi, 12 tane de özel meslek lisesi olmak üzere 94 tane meslek lisemizde çok güze çalışmalar yapıyoruz. 393 okulumuzun bütün malzemelerini biz öğrencilerimize yaptırıyoruz. Bunun bedeli de yaklaşık 15 milyon lira. Bunu biz meslek lisesindeki döner sermayesi olan okullarımızla birlikte masa, dolap, sıra, pano gibi ne ihtiyaç varsa, bunun tamamını biz okullarımıza yaptırabiliyoruz. Öğrencilerimiz okullarımızın bu ihtiyaçlarını karşılayarak hem meslek öğreniyor, hem de ayda ortalama 700 lira harçlık elde ediyor" dedi.



'EN FAZLA DA BİR ASGARİ ÜCRET KAZANIYORLAR'



Öğrencilerin asgari ücrete kadar para kazanabileceğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Canbey ise, "Geçen ay mesleki eğitim raporu yayınlandı. Şanlıurfa üretimde 9'uncu sırada ve biz bunu daha üst sıralara taşımak istiyoruz. Şanlıurfa genelinde 2271 derslik için toplam 34 bin 205 tane ilkokul ve ortaokul sırası, 2271 tane sınıf panosu, 2271 tane üçlü çerçeve ve buna bağlı olarak yaklaşık 2900 tane sınıf dolabı ve öğretmen masası üretildi. Toplam 50 bin tane üretim bandımız var" şeklinde konuştu.



Öğrenciler ise hem meslek öğrendikleri, hem de para kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



- Şanlıurfa

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