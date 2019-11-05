Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da öğrencilere kıyafet yardımı
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Şanlıurfa'da öğrencilere kıyafet yardımı

7 saat önce

Milli Birlik Cemiyeti tarafından Şanlıurfa kırsalındaki okullarda öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Şanlıurfa'da öğrencilere kıyafet yardımı, System.String[]

Milli Birlik Cemiyeti tarafından Şanlıurfa kırsalındaki okullarda öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Milli Birlik Cemiyeti Genel Başkanı Ömer Haberdar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, cemiyetin yürüttüğü "Okul Yolu Sıcak Olsun" kampanyası kapsamında Birecik ilçesinin Suriye sınırında olan Sekili, Karababa, Boztepe ve İncirli kırsal mahallerinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Cemiyet üyeleri, sohbet ettikleri öğrencilere bot, mont, atkı, bere ve eldiven hediye etti.

Cemiyet Başkanı Haberdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür eden Haberdar, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da Birecik ilçesinde sınırda bulunan 4 köy okulunda yüz öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yaptık. Cemiyeti olarak kuzey, güney, doğu ve batı ayırmadan ülke sınırları içerisinde milli birlik vazifesini yerine getirmek için mücadele eden gönüllülerimiz ve mensuplarımızla bugün burada güzel bir vazifeyi yerine getirdik. Arkadaşlarımızın mutluluğu sevinci gözlerinden okunuyor, Her şeyi devletten beklememek lazım bizlerde sivil toplum kuruluşları olarak taşın altına elimizi sokacağız ve ülkemizin doğusu, batısı, uzağı yakını ayırt etmeden gidemediğin yer senin değildir düsturu ile hareket ederek hizmete devam edeceğiz."

Yukarı İncirli İlkokulu Müdürü Hasan Hüseyin Koç da cemiyet üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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