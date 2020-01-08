Şanlıurfa'da öğrencilere sinema etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da öğrencilere sinema etkinliği - Son Dakika

Şanlıurfa'da öğrencilere sinema etkinliği

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel ilkokulunda eğitim gören öğrencilere sinema gösteriminde bulundu.

Şanlıurfa'da öğrencilere sinema etkinliği, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel ilkokulunda eğitim gören öğrencilere sinema gösteriminde bulundu.


Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gençlerin moral ve motivasyonunu arttırmaya adına düzenlenen proje kapsamında öğrencilere sinema etkinliği düzenlendi. Öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici sinema filmleri ile etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bir yandan gençleri geleceğe hazırlarken bir yandan da sosyal yaşantısına katkı sağlıyor. Şair Nabi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sinema etkinliğine Cengiz Topel İlkokulunda eğitim gören 200'e yakın öğrenci katılım sağladı.


Başlatılan çalışmalardan mutlu olan öğrenciler Büyükşehir Belediyesine bu tür etkinlikleri düzenledikleri için teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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