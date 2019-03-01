Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Öğrencilere Yangın Tatbikatı

Şanlıurfa'da Öğrencilere Yangın Tatbikatı

1 saat önce

Şanlıurfa'da öğrencilere yangın tatbikatıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bahçeli Evler Mahallesinde bulunan Mehmetçik ilkokulunda yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Şanlıurfa'da öğrencilere yangın tatbikatı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bahçeli Evler Mahallesinde bulunan Mehmetçik ilkokulunda yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Okulda öğrencilerin ders işlediği saatte yangın alarmı veren okul idaresi 2 dakikalık zaman içerisinde okulu boşaltarak yangın çıkışlarından bin 200 öğrenciyi okul bahçesine çıkardı. 112 ve itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu tatbikatta makyajla yaralı gösterilen bir kız öğrenciye 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi ve ambulansa taşınması öğrencilere gösterilirken okul bahçesinde yakılan ateşe itfaiye ekipleri ile müdahale edildi. Okul müdürü Ferit Akçalı, Okulumuzda yangın tatbikatı düzenledik, olası bir deprem veya yangın anında öğrencilerin yapması gerektiği ve anı yaşamaları için yangın alarmı verdik ve öğrencileri yangın çıkışlarından tahliye ettik, öğrencilerimizin acil durumlarda yapması gerekenler konusunda bilinçlenmesini sağladıkö dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:41 Kaynak: DHA

Siverek, Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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