Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Öğrencilerin Karne Sevinci

Şanlıurfa'da Öğrencilerin Karne Sevinci

1 saat önce

Şanlıurfa'da Suriyeli öğrencilerin de aralarında olduğu yaklaşık 700 bin öğrenci, karne sevinci yaşadı.

Şanlıurfa'da Öğrencilerin Karne Sevinci, System.String[]
Şanlıurfa'da Suriyeli öğrencilerin de aralarında olduğu yaklaşık 700 bin öğrenci, karne sevinci yaşadı.

Şanlıurfa'da yaklaşık 700 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Eyyübiye ilçesinde bulunan Mevlana İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin ile öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Öğrencileri tek tek tebrik eden Vali Erin, daha sonra çeşitli hediyelerle öğrencilerin karnelerini teslim etti. Engelli öğrencilerle de yakından ilgilenen Vali Erin, ailelere çalışkan bir nesil yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Öğrencilere karne dağıtımının ardından bir açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, öğrencilerin 15 günlük yarıyıl tatilini sadece ders çalışarak değil arkadaşlarıyla, aileleriyle zaman geçirecekleri bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Vali Erin ailelere de seslenerek, çocukların eve kapatılmaması konusunda uyardı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:07 Kaynak: İHA

Eyyübiye, Şanlıurfa, Güncel
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