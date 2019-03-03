Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Öğrencilerin Müdür Tarafından Dövüldüğü İddiası

Şanlıurfa'da Öğrencilerin Müdür Tarafından Dövüldüğü İddiası

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir lisede geç kalan öğrencilerin okul müdürü tarafından dövüldüğü iddiası üzerine idari soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da Öğrencilerin Müdür Tarafından Dövüldüğü İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir lisede geç kalan öğrencilerin okul müdürü tarafından dövüldüğü iddiası üzerine idari soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'ndeki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. İddiaya göre okul müdürü, okula geç kalan ve uygunsuz şekilde giyinen öğrencileri dövdü. Başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla çekilen o anlar sosyal medyada yayımlanınca, Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, her şeyin göz önünde olduğunu ve gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirtti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:13 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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