Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Öğrencilerin Tehlikeli Yolculuğu

Şanlıurfa'da Öğrencilerin Tehlikeli Yolculuğu

19 dakika önce

ŞANLIURFA'da traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerine çıkan 9 öğrencinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.

Şanlıurfa'da Öğrencilerin Tehlikeli Yolculuğu, System.String[]
ŞANLIURFA'da traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerine çıkan 9 öğrencinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.

Karaköprü ilçesinde hareket halinde olan sürücüsünün adı ve plakası öğrenilmeyen traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerinde yolculuk yapan 9 öğrenciyi bazı sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Traktörün sağında, solunda ve tarla sürmek işinde kullanılan kültivatör üzerinde ayakta duran 9 öğrencinin tehlikeye aldırış etmeden kilometrelerce yol alması görenleri korkuttu. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:18 Kaynak: DHA

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel
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