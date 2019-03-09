Şanlıurfa'da Öğrencilerin Tehlikeli Yolculuğu
19 dakika önce
ŞANLIURFA'da traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerine çıkan 9 öğrencinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.
ŞANLIURFA'da traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerine çıkan 9 öğrencinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu. Karaköprü
ilçesinde hareket halinde olan sürücüsünün adı ve plakası öğrenilmeyen traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerinde yolculuk yapan 9 öğrenciyi bazı sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Traktörün sağında, solunda ve tarla sürmek işinde kullanılan kültivatör üzerinde ayakta duran 9 öğrencinin tehlikeye aldırış etmeden kilometrelerce yol alması görenleri korkuttu. - Şanlıurfa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:18 Kaynak: DHA
Vatandaşlar, 12 Saat Cipte Mahsur Kalan Köpek İçin Seferber Oldu
"Gel Seninle Bir Konuşalım" Çağrısını Reddedince Silahlı Saldırıya Uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: ABD'nin Güvenliğiyle İlgisi Yok
CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'le İlgili Sözlerine Tepki: Yanındayız