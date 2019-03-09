Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Öğrencilerin Tehlikeli Yolculuğu

Şanlıurfa'da Öğrencilerin Tehlikeli Yolculuğu

5 dakika önce

Şanlıurfa'da traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerine çıkan 9 öğrencinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.

Şanlıurfa'da Öğrencilerin Tehlikeli Yolculuğu, System.String[]
Şanlıurfa'da traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerine çıkan 9 öğrencinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.

Karaköprü ilçesinde hareket halinde olan sürücüsünün adı ve plakası öğrenilmeyen traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerinde yolculuk yapan 9 öğrenciyi bazı sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Traktörün sağında, solunda ve tarla sürmek işinde kullanılan kültivatör üzerinde ayakta duran 9 öğrencinin tehlikeye aldırış etmeden kilometrelerce yol alması görenleri korkuttu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:30 Kaynak: DHA

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