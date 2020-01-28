Şanlıurfa'da öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da bir öğretmen, kız öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da bir öğretmen, kız öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, çalıştığı özel okulda 4 kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen müzik öğretmeni M.E.K. hakkında, öğrenci ve velilerin şikayeti üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Taciz mağduru olduğu iddia edilen öğrenciler, şikayetlerine ilişkin emniyete ifade verdi.

Çalıştığı okuldan istifa ettiği öğrenilen M.E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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