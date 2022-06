ŞANLIURFA - Öğrenme şenliği düzenlendi

Şanlıurfa'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrenme şenlikleri gerçekleştirildi.

Balıklıgöl Yerleşkesinde bir araya gelen Halk Eğitim Merkezleri kursiyerleri ve öğrenciler taşıdıkları hayat boyu öğrenmeyi anlatan döviz ve pankartlarla Rabi Meydanına kadar yürüyüşü yaptı.Yürüyüş esnasında davul zurna eşliğinde halay çeken öğrencilere bazı vatandaşlarda eşlik etti.

Rabia Meydanın düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından halk oyunları ile karete gösterisi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Necat Melik, törende yaptığı konuşmada hayat boyu öğrenme kapsamındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri aracılığıyla; bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Melik, şöyle konuştu:

"Hayat boyu öğrenme örgün yaygın ve serbest öğrenme etkinliklerini içerir. Bireyin olduğu her yerde gerçekleşebilen; yer, zaman, yaş, eğitim düzeyi gibi her türlü kısıtlamayı ortadan kaldıran herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan biridir. Hayat boyu öğrenme sayesinde 60 yaşından sonra okuma-yazma öğrenmek, 50 yaşında ressam olmak, 40 yaşlarda bir müzik aletini çalmaya başlamak mümkündür. Halk Eğitim Merkezleri bilgi toplumunun bir boyutu olarak hayat boyu öğrenme etkinliklerini toplumun tüm katmanlarına yer ve zaman sınırlaması olmaksızın her zaman her yerde ve herkes için eğitim ilkesiyle aralıksız sunmaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz 2021 yılı eğitimi döneminde toplamda 10 bin 31 kurs ve 149 bin kursiyere ulaştık. 2022 yılına gelindiğinde ise toplam kursiyer sayısında yüzde 69 artış oranla 252 bin 95, sayısı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında 2021-2022 tarih aralığında 15 bin 305 vatandaşımıza ulaşılmış olup okuma yazma öğretilmiştir."

Konuşmaların ardından halk eğitim merkezi kursiyerlerince yapılan ürünlerin sergisi açıldı.

Etkinliğe Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, çok sayıda kursiyer ve öğrenci katıldı.