Şanlıurfa'da öğretmen ve berber, cinsel istismardan tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da öğretmen ve berber, cinsel istismardan tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da öğretmen ve berber, cinsel istismardan tutuklandı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, küçük yaşta çocuk ve öğrencilere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan müzik öğretmeni Mehmet Emin K. ile berber Ramazan A. (72), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da öğretmen ve berber, cinsel istismardan tutuklandı, System.String[]

ŞANLIURFA'da, küçük yaşta çocuk ve öğrencilere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan müzik öğretmeni Mehmet Emin K. ile berber Ramazan A. (72), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kent merkezinde özel bir okulda 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla hakkında açılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan müzik öğretmeni Mehmet Emin K. ile Viranşehir ilçesinde iş yerinde küçük çocuğa istismarda bulunan berber Ramazan A.'nın emiyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'çocuğa karşı cinsel istismar' ve 'hüriyetinden yoksun kılmak' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli'de bir kadın üçüncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü
Bekçilerin öğretmenlerden daha fazla maaş alması, sosyal medyada gündem oldu Halı sahada dili boğazına kaçtı, hayatını kaybetti Binali yıldırım ilkokulu ve anaokulu törenle açıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:17:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da öğretmen ve berber, cinsel istismardan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]