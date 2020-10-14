Şanlıurfa'da öğretmen ve öğrenciler fidan dikti - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından Hatay'daki yangına dikkat çekmek amacıyla fidan dikildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenlere fidan dikilmesi yönündeki çağrısının ardından Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Karakoyun İlk ve Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen programda, öğretmen ve öğrenciler tarafından fidan dikildi.

Hatay Arsuz Hatıra Fidanlığı ismi verilen alana yaklaşık 150 çam fidanı dikildi.

Bakan Selçuk'un çağrısının ardından çalışma başlattıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Barış İpek, "Geçtiğimiz günlerde ülkemizin birçok yerinde bizi derinden üzen orman yangınları oldu. Sayın Bakanımızın talimatı üzerine Karakoyun İlk ve Ortaokulumuzda fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.