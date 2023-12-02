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Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda meydana gelen kazada, öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.12.2023 - 11:30,
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ŞANLIURFA'da, öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Şanlıurfa- Akçakale kara yolundaki Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Harran'dan Şanlıurfa'ya giden ve içerisinde 12 öğretmenin bulunduğu 27 C 1095 plakalı yolcu minibüsü ile sürücüsü öğrenilmeyen 07 ANH 827 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada yolcu minibüsü yan yatarak devrildi. Kazayı görenlerin yardımıyla araçlardan çıkarılan 12 yaralı, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kent merkezindeki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafiğin güçlükle ilerlediği kazada, araçların çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika
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