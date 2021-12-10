Öğrencilerin kavgasında okul bahçesi savaş alanına döndü... Öğrencilerin kavgası kamerada - Son Dakika

Öğrencilerin kavgasında okul bahçesi savaş alanına döndü... Öğrencilerin kavgası kamerada

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da öğrencilerin okul bahçesindeki kavgası kameralara yansıdı. Kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak yaralanırken kavgayı öğretmenler bile ayıramadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yer alan Adnan Menderes Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. İki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada öğrenciler yerde birbirlerine vurmaya devam etti. Kavgaya müdahale eden öğretmenler de öğrencileri ayırmakta zorlandı. Kavgada bir öğrencinin bıçaklanarak yaralandığı belirtilirken okula polis ekipleri çağrıldı. Öğrencilerin kavgası kız öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.