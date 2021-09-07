Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince okullardaki kantinlerde denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul kantinlerinde satılan gıda ve içecekleri denetledi.

Gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihlerinden açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazasına kadar öğrencilerin sağlığını etkileyen tüm konularda inceleme yapıldı.

Ekipler, işletmecilere uyarılarda bulunarak, kurallara uymamaları halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Zabıta ekipleri, özel eğitim kurumlarında bulunan yemekhaneleri de denetleyerek temizliğe özen gösterilmesi hususunda uyarılarda bulundu.