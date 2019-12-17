Şanlıurfa'da okul kantinleri ve marketler denetlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da okul kantinleri ve marketler denetlendi

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince okul kantinleri ve marketlerde denetim yapıldı.

Şanlıurfa'da okul kantinleri ve marketler denetlendi, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince okul kantinleri ve marketlerde denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye zabıta ekipleriyle birlikte okul kantinleri ve çevresinde marketlerde yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş ürünlere ve şırınga çikolatalara el koydu.

Türkiye Standartlar Enstitüsü (TSE) onayı olmayan, son kullanma tarihleri geçmiş ve çalıştırma ruhsatı olmayan iş yerlerini denetleyen ekipler, personellerin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğunu kontrol etti.

Denetimlerde el konulan tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edilmek üzere ekip amirliğine götürülürken, genel mevzuata uymayan iş yerlerine yönelik yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:10 Kaynak: AA
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