Şanlıurfa'da Okul Müdürünün Öğrencilere Şiddet Uyguladığı İddiası
15 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okula geç kalan öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde okula geç kalan öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı.
İlçedeki bir lisede görev yapan müdürün merdiven başında durarak okula geç gelen öğrencilerin kulaklarını çektiği iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü
harekete geçti.
Sosyal medyaya da yansıyan bazı görüntüler üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:12 Kaynak: AA
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