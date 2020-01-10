Şanlıurfa'da okul servisleri denetlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okul servisleri jandarma ekiplerince denetlendi. Jandarma trafik ekipleri, taşımalı eğitimde kullanılan okul servislerinin denetimini yaptı. Uygulamada, araçların öğrenci kapasitesi ve güvenlik konularına dikkat edildi. Kurallara uymayan veya eksikleri bulunan araçlara cezai işlem uygulanarak, sürücülere uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Denetimlere katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut, öğrencilerin can güvenliğinin her şeyin başında geldiğini belirterek, "Bu nedenle sabahın ilk ışıkları ile görevlendirdiğimiz ekip ve jandarmamız ile birlikte yola çıktık. Öğrencilerimizi taşıyan araçları denetledik. Kurallara uymayan araçlara cezai işlem uyguladık. Bu tür denetlemelerimiz sürecek. Hiç kimsenin çocuklarımızın hayatını tehlikeye atmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.