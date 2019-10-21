Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da okul servislerine denetim
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da okul servislerine denetim

Şanlıurfa'da okul servislerine denetim

31 dakika önce

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Şanlıurfa'da okul servislerine denetim, System.String[]

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kent genelindeki uygulamada durdurdukları okul servislerini denetledi.

Denetimlerde, servis araçlarının uygunluğu ile araç ve sürücü belgeleri kontrol edildi.

Öğrencilerin güvenliği için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Şanlıurfa, Harran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı
Hindistan'da skandal uygulama! Okulda kopyaya karton kutuyla önlem aldılar Otomobilde 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda 14 gözaltı Şehit cenazesinde uygulanan protokol dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 14:48:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da okul servislerine denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]