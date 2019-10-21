Şanlıurfa'da okul servislerine denetim
31 dakika önce
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:16 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kent genelindeki uygulamada durdurdukları okul servislerini denetledi.
Denetimlerde, servis araçlarının uygunluğu ile araç ve sürücü belgeleri kontrol edildi.
Öğrencilerin güvenliği için denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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