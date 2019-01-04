Şanlıurfa'da Okulda Yangın Paniği

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki bir ilkokulda elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın paniğe yol açtı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki bir ilkokulda elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın paniğe yol açtı.



Akabe Mahallesi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman İlkokulunda bir müdür yardımcısının odasından duman çıktığını gören öğretmenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi, öğrencileri tahliye etti.



İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını söndürdü. Sağlık ekipleri, dumandan etkilendiği belirtilen bazı öğrencilere ambulanslarda müdahale etti.



Olayın duyulmasının ardından öğrenci velileri de panikle okula gelerek çocuklarını aldı.



Velilerden Halit Demir, gazetecilere, yangını duyunca panikle okula koştuğunu ve çocuğunu aldığını belirtti, korkulacak bir durumun olmadığını gördüğünü söyledi.



Öğrencilerden Ahmet Çiftçi de yangın sonrası hemen okulun bahçesine indiklerini belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.



Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, müdür yardımcısının odasında hasar meydana geldi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti

Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü

İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi

Almanya'da Bilgisayar Korsanları, Cumhurbaşkanı Steinmeier Dahil Birçok Siyasetçinin Kimlik Bilgilerini Çaldı