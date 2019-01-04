Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Okulda Yangın Paniği

Şanlıurfa'da Okulda Yangın Paniği

1 saat önce

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki bir ilkokulda elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın paniğe yol açtı.

Şanlıurfa'da Okulda Yangın Paniği, System.String[]
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki bir ilkokulda elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın paniğe yol açtı.

Akabe Mahallesi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman İlkokulunda bir müdür yardımcısının odasından duman çıktığını gören öğretmenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi, öğrencileri tahliye etti.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını söndürdü. Sağlık ekipleri, dumandan etkilendiği belirtilen bazı öğrencilere ambulanslarda müdahale etti.

Olayın duyulmasının ardından öğrenci velileri de panikle okula gelerek çocuklarını aldı.

Velilerden Halit Demir, gazetecilere, yangını duyunca panikle okula koştuğunu ve çocuğunu aldığını belirtti, korkulacak bir durumun olmadığını gördüğünü söyledi.

Öğrencilerden Ahmet Çiftçi de yangın sonrası hemen okulun bahçesine indiklerini belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, müdür yardımcısının odasında hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:48 Kaynak: AA

Eyyübiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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