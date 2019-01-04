Şanlıurfa'da Okulda Yangın Paniği
1 saat önce
ŞANLIURFA'da, Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'nun müdür odasında elektrik kontağından yangının çıktı.
ŞANLIURFA'da, Kanuni Sultan Süleyman
İlkokulu'nun müdür odasında elektrik kontağından yangının çıktı. Dışarı çıkamayan ve itfaiye tarafından tahliye edilen öğrencilerden 30'a yakını dumandan etkilendi.
Akşam saatlerinde Akabe Mahallesi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman
İlkokulu'nun müdür odasında, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yayılan duman, derste olan öğrenci ve öğretmenlere panik yaşattı. İdarecilerin ihbarı üzerine okula çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan öğrencileri yangın merdiveniyle sınıflarının pencerelerinden tahliye etti. İtfaiye
erlerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen yaklaşık 30 öğrenciye ise ambulanslarda oksijen takviyesi yapıldı. Yangını haber alarak okula akın eden veliler ise çocuklarını alarak evlerine gitti. - Şanlıurfa
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:05 Kaynak: DHA
Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti
Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü
İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi
Almanya'da Bilgisayar Korsanları, Cumhurbaşkanı Steinmeier Dahil Birçok Siyasetçinin Kimlik Bilgilerini Çaldı