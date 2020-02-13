Şanlıurfa'da okullar 1 gün daha tatil edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da okullar 1 gün daha tatil edildi

6 saat önce

Şanlıurfa Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyurdu.

Şanlıurfa'da okullar 1 gün daha tatil edildi, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyurdu.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışından dolayı okulların 1 gün daha tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik veriler ışığında ilimiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam edecek olması nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde kreşler, ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Şubat 2020 Cuma günü de 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personelimiz de kurumlarınca idari izinli sayılacaktır" denildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:27 Kaynak: İHA
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