Şanlıurfa'da okullar açıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da okullar açıldı

-Öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uzun bir aranın ardından okullar bugün yüz yüze eğitim için kapılarını açtı.

Şanlıurfa'da okulların açılması sevinç ile karşılandı. Sabah saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte okulların yolunu tutan öğrencilerin yüzleri güldü. Uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, ilk teneffüs ile okulların bahçesinde oyunlar oynadı. Sevinçli oldukları gözlemlenen öğrencilerin aileleri de yüz yüze eğitimin tüm öğrenciler için başlaması gerektiğini belirtti.

Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ilk olarak 2 gün devam, 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama ile okula gidecek.