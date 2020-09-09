Şanlıurfa'da okullar eğitim öğretime hazır - Son Dakika

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, tüm okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu bildirdi.

Yapıcıer, Şanlıurfa Öğretmenevinde düzenlediği basın toplantısında, kentteki öğrenci sayısının 50 ilin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim öğretimin farklı bir boyut kazandığını belirten Yapıcıer, 2020-2021 eğitim öğretim yılının uzaktan ve yüz yüze eğitim yapılarak başlayacağını ifade etti.

Uzaktan eğitimle ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Yapıcıer, "EBA Destek Noktalarımızda çalışma yapıyoruz. 102 okul tespit ettik, 174 noktada onun kurulumuyla uğraşıyoruz. 32 tanesini şuan kurduk ve bunun sayısını 350'ye çıkaracağız." dedi.

Yapıcıer, kırsaldaki öğrencilere EBA Mobil Destek Aracı ile eğitim desteği sunmaya çalıştıklarını anlattı.

Kentte 686 bin öğrencinin 2 bin 400 okulda eğitime başlamasının planlandığını ve tüm hazırlıkların buna göre yapıldığını vurgulayan Yapıcıer, şunları kaydetti:

"Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Salgın ile ilgili önlemlerimizi aldık. Bizim için öncelik öğrencilerimizin sağlığı. İnsan sağlığının önünde hiçbir şey yok. Bu noktada Bakanlığımızın belirlemiş olduğu program ile ilk olarak anasınıfları ve birinci sınıflar ile bir buluşmamız olacak. Akabinde de Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda eğitimimizin yüz yüze olması konusunda bir süreç takip edeceğiz. Yüz yüze eğitimin dışında elbette daha iyi bir eğitim olamaz. Öğretmenlerimiz öğrencilerini, öğrencilerimiz de öğretmenlerini özledi."