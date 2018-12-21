Şanlıurfa'da Okulun İstinat Duvarı Çöktü
52 dakika önce
Şanlıurfa'da bir okulun istinat duvarı, yağmura dayanamayarak çöktü.
Şanlıurfa
'da bir okulun istinat duvarı, yağmura dayanamayarak çöktü. Öğretmenlerin dikkati ise öğrencilerin yaralanmasını önledi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye
ilçesinde yağmur nedeniyle Selahattin Eyyübi
Mahallesi'nde bulunan Vatan Ortaokulunun istinat duvarı çöktü. Duvarın çatladığını gören öğretmenler, öğrencileri bahçeye çıkartmadı. Kısa süre sonra çatlayan duvar büyük bir gürültü ile yıkıldı. Öğretmenlerin dikkati sayesinde olayda yaralanan olmadı. Yaşanan olay nedeniyle okuldaki eğitime bir gün süreyle ara verildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:28 Kaynak: İHA
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