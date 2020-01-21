Şanlıurfa'da ölü çizgili sırtlan bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa'da ölü çizgili sırtlan bulundu
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:06 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan ölü bulundu.
Kırsal Kayseri Mahallesi yakınından geçen yolun kenarında hayvan leşi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Çizgili sırtlan olduğu belirlenen hayvanın, araç çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.
Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanlar, doğal yaşam alanı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zaman zaman görülebiliyor.
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