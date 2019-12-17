Şanlıurfa'da ölüm saçan şırıngalı çikolatalara el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da ölüm saçan şırıngalı çikolatalara el konuldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da ölüm saçan şırıngalı çikolatalara el konuldu

6 saat önce

Şanlıurfa'da rutin olarak düzenlediği denetimlerini son günlerde yaşanan çocuk ölümlerinin ardından sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye zabıta ekipleriyle birlikte okul kantinleri ve çevrelerindeki işletmelere baskınlar düzenledi.

Şanlıurfa'da ölüm saçan şırıngalı çikolatalara el konuldu, System.String[]

Şanlıurfa'da rutin olarak düzenlediği denetimlerini son günlerde yaşanan çocuk ölümlerinin ardından sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye zabıta ekipleriyle birlikte okul kantinleri ve çevrelerindeki işletmelere baskınlar düzenledi. Baskınlarda tarihi geçmiş ürünlere ve şırıngalı çikolatalara el konularak imhası gerçekleştirildi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri okul çevrelerindeki bakkal gibi küçük işletmelerde şırıngalı çikolatalar ele geçirdi. Okul kantinlerinde ve marketlerde çocuklara satılan ürünlerin denetimine yönelik operasyon düzenleyen zabıta ekipleri, çok sayıda zararlı ürüne el koydu. Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri ile gerçekleştirilen operasyonlarda çikolata, gofret, bisküvi ve cips benzeri ürünler tek tek incelendi.


Zabıta ekipleri, kantinlerde ve marketlerde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) onayı olmayan, son kullanma tarihleri geçmiş ürünleri ve çalıştırma ruhsatı olmayan iş yerlerini denetleyerek, personellerin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğunu kontrol etti. Denetimlerde el konulan tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edilmek üzere ekip amirliğine götürülürken, genel mevzuata uymayan iş yerlerine yönelik yasal işlem başlatıldı.


Denetimler tüm il geneline yayılacak


Büyükşehir ekipleri, tüm ilçe belediyeleri ile birlikte önümüzdeki günlerde de denetimlerini sürdürecek. Okul kantini ve çevrelerindeki işletmelerin mercek altına alınacağı denetimler için zabıta ekipleri, ailelerin de hassasiyet göstermelerini istedi. Ailelere çağrıda bulunan zabıta ekipleri, çocuklarının ürün alırken son kullanma tarihlerine bakması, zararlı ürünlerin neler olduğu konusunda çocukların bilgilendirmesi gerektiği çağrısında bulundu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:17 Kaynak: İHA
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