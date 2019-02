Şanlıurfa'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Eylemi

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile 81 ilde eş zamanlı yapılması planlanan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla düzenlenen eylem Şanlıurfa'da da yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile 81 ilde eş zamanlı yapılması planlanan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla düzenlenen eylem Şanlıurfa'da da yapıldı.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katılımıyla Rabia Meydanında yapılan eylemle 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılının ilan edilmesi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyuruldu.



Programa katılan vatandaşlara bilgilendirici broşürler ve kampanyanın görselinin yer aldığı bez çantalar protokol üyeleri tarafından dağıtıldı. Programda konuşan Vali Abdullah Erin, "Özellikle son iki yılda Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, İçişleri Bakanımızın hemen hemen her vesileyle her toplantıda mülki amirlerimize ve kolluk kuvvetlerimize verdiği talimat doğrultusunda Türkiye'de trafikte hayatını kaybeden insanların sayısının azaltılması ve bu sebepten dolayı devletimizin ve insanlarımızın uğradığı maddi zararın minimize edilmesine yönelik yoğun bir çaba ortaya konmaktadır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun uygun görmesiyle 2019 yılı Cumhurbaşkanımızın da tensip buyurmasıyla Yaya Öncelikli Trafik Yılı olarak ilan edildi" dedi.



Trafikte yaşamını yitirenlerin sayısının neredeyse terörde hayatını kaybedenlerin sayısıyla eşit olduğunu sözlerine ekleyen Vali Erin, "Devlet ve millet olarak bu yükü daha fazla kaldıramayacağımızın bilincinde olmamız lazım. "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganımızı sadece pankartlarda göstermek için değil, pratiğe koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Şanlıurfa'da 258 binin üzerinde motorlu taşıt bulunduğunu konuşmasında belirten Vali Erin, 2018 yılında Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazalarında elli kişinin hayatını kaybettiğini kaydederek, "Sayı olarak elli kolay söylenebilir fakat bu sayı elli aileye ateş düştüğünü gösteriyor. Bu yüzden her konuda olduğu gibi trafikte de öncelik hayatın olacak. Bir tarafta motorlu taşıt, diğer tarafta insan. Geçişin her halükarda özellikle okul geçitlerinde durup yol verme alışkanlığını edinmek, bu kültüre erişmek kaçınılmaz bir zorunluluktur. Yaya yola indiği anda araçların durması lazım. Ceza uygulaması en son başvuracağımız tedbirdir. Daha çok eğitici olmaya yönelik gayreti arkadaşlarımız gösteriyorlar ama ihlali gerçekleştiren ve yayaya öncelik tanımayan sürücülere ceza uygulanması konusunda arkadaşlarımız tereddüt etmediler, etmeyecekler ve bundan sonra daha yakından takip edecekler. Ama yine söylüyorum en önemlisi bunu benimseyip içselleştirmektir" diye konuştu.



Vali Erin'in konuşmasını ardından bölgedeki yaya geçidinde araçlar durdurularak yaya önceliğini anlatan broşürler dağıtıldı. Ayrıca Şanlıurfa genelinde yapılan eylemde trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 2 bini aşkın kolluk kuvveti araç sürücülerine broşür dağıttı. - ŞANLIURFA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor

Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı

Erkek Çocukları Öpüştüren Fenomenin Tahliye Talebine Ret

Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor