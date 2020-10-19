Onlarca işçi yediği yemekten zehirlendi - Son Dakika

Onlarca işçi yediği yemekten zehirlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir ayakkabı fabrikasında onlarca işçi yediği yemekle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir ayakkabı fabrikasında yaşandı. İddiaya göre fabrikada öğle yemeği için verilen döner ve pilavdan yiyen onlarca işçi karın ağrısı yaşadı. Karın ağrısı ve mide bunaltısı gibi şikayetler üzerine fabrikaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarda ilk tedavileri yapılan işçiler daha sonra kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.