Şanlıurfa'da orman ve mesire alanlarına girişler yasaklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da orman ve mesire alanlarına girişler yasaklandı

30.07.2021 19:54
Şanlıurfa'da orman ve mesire alanlarına girişler yasaklandı

ŞANLIURFA Valiliği, kentte bulunan orman ve mesire alanlarına girişlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığını açıkladı.

ŞANLIURFA Valiliği, kentte bulunan orman ve mesire alanlarına girişlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, sıcak hava medeniye yasaklama kararının alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "İlimizdeki mevsimsel sıcaklık değerleri gözlemlendiğinde, olağanüstü hava şartlarının yanı sıra gerek tedbirsizlik ve dikkatsizlik gerekse yasalarımızda öngörülen kurallara uymama ve ihmaller nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla; 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi kanunun 9. ve 66. maddeleri kapsamında, piknik ve mesire yerleri dışında kalan İlimizdeki orman alanlarına giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır."


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Enerji, Yangın, piknik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da orman ve mesire alanlarına girişler yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da orman ve mesire alanlarına girişler yasaklandı - Son Dakika
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