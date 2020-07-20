Şanlıurfa'da orman yangını - Son Dakika

Şanlıurfa'da çıkan orman yangını 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şanlıurfa- Mardin kara yolundaki otluk alanda çıkan yangın, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesindeki ormanlık alana sıçradı.

Kuru ot ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için bölgeye Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kırsal mahallelerdeki yerleşimlere ulaşmaması için iş makineleriyle çalışma yapılırken, söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yangına havadan 1 helikopter, 1 uçak, karadan itfaiye ekipleri, 3 polis TOMA'sı, çevre illerden gelenlerin de aralarında bulunduğu 13 arazöz, iş makineleri ve yaklaşık 150 personelle müdahale edildi.

Yaklaşık 5 saat süren yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık 45 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.