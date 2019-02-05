Şanlıurfa'da Ormanlık Alanda İntihar
42 dakika önce
Şanlıurfa'da Reşit T. (50), ormanlık alanda kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Şanlıurfa
'da Reşit T. (50), ormanlık alanda kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Akabe Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çevreden geçenler, ağaca asılı kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, ağaca asılı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp
Kurumuna götürüldü. Yapılan araştırmada, intihar eden kişinin Reşit T. olduğu belirlendi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:13 Kaynak: DHA
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