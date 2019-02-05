Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Ormanlık Alanda İntihar

Şanlıurfa'da Ormanlık Alanda İntihar

32 dakika önce

ŞANLIURFA'da Reşit T. (50), ormanlık alanda kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Şanlıurfa'da Ormanlık Alanda İntihar, System.String[]
ŞANLIURFA'da Reşit T. (50), ormanlık alanda kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Akabe Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çevreden geçenler, ağaca asılı kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, ağaca asılı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan araştırmada, intihar eden kişinin Reşit T. olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:19 Kaynak: DHA

Polis, Sabah, Şanlıurfa, Güncel
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