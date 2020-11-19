Şanlıurfa'da örnek bir proje hayata geçiyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da örnek bir proje hayata geçiyor

19.11.2020 17:16
Şanlıurfa'da örnek bir proje hayata geçiyor, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe merkezindeki 75 parkta uygulanmak üzere hayata geçirilen "Güvenli Park" projesini Sırrın Mahallesi ile başlattı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe merkezindeki 75 parkta uygulanmak üzere hayata geçirilen "Güvenli Park" projesini Sırrın Mahallesi ile başlattı.

Parkların aydınlatma sistemlerinin yenileneceği ve güvenlik kameralarının takılacağı projeyle ilgili Başkan Canpolat, "Park ve bahçelerde güvenli Haliliye, güvenli parklar başlığı adı altında başlattığımız projemizin uygulamasını Sırrın Mahallemizde başlatmış bulunmaktayız" dedi.

Vatandaşların yaşam alanı olan parkların daha güvenli ortamlar oluşmasını sağlamak amacıyla 75 park için "Güvenli Park" projesi, Haliliye Belediyesi teknik ekibi tarafından hazırlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmalarıyla belirlenen parklarda alt ve üst yapıyla birlikte aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi ve güvenlik kameralarının takılması için çalışmalar başladı.

"Güvenli Park" projesinin ilk adresi olan Sırrın Mahallesindeki çalışmalar için de Başkan Mehmet Canpolat, beraberinde Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mehmet Dolap ve teknik ekiple birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Sırrın Mahalle Muhtarı Halil Budak'ın da eşlik ettiği denetlemelerde Başkan Canpolat, çalışmalara ilişkin personellerden de bilgiler aldı.

Yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Canpolat, parkların daha güvenli ve daha modern bir görünüm kazanması için çalıştıklarının altını çizerek, "Sırrın Mahallemizde, Fen İşleri Müdürlüğümüz bağlı ekiplerimiz yapılması gerek yollarımızla ilgili çalışma başlattı. Aynı zamanda park ve bahçelerde güvenli Haliliye, güvenli parklar başlığı adı altında başlattığımız projemizin uygulamasını Sırrın Mahallemizde başlatmış bulunmaktayız. Sırrın Mahallemizdeki parklarımızı daha güvenli hale getirebilmek adına kamera ve aydınlatma montajına ekiplerimiz başlamış bulunmaktalar. Çalışmalarımızın Sırrın Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Diğer mahallelerimizde olduğu gibi Sırrın Mahallemizi de güzelleştirmek, eksiklerini gidermek adına ekiplerimiz hummalı bir şekilde sahadaki çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Sırrın Mahalle Muhtarı Halil Budak ise yapılan çalışmanın yerinde bir hizmet olduğunu ifade ederek, "Başkanımız Mehmet Canpolat, Sırrın Mahallemizi Sırrın halkını ve muhtarlığımızı ziyaret etti. Parklarımızda aydınlatma ve kamera yerleştirme uygulaması başlamıştır. Yollarımız da ekipler tarafından yapılıyor. Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Mehmet Canpolat, açıklamalarının ardından mahalle sakinleri ve esnafla sohbet edip, bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da örnek bir proje hayata geçiyor
Şanlıurfa'da örnek bir proje hayata geçiyor
Şanlıurfa'da örnek bir proje hayata geçiyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da örnek bir proje hayata geçiyor - Son Dakika


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