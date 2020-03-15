Şanlıurfa'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

6 saat önce

Haliliye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Şanlıurfa'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi, System.String[]

Haliliye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgınının Türkiye'de görülmesiyle birlikte belediye ekipleri, tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler, ilçe genelinde aralıksız bir şekilde dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.


Ekipler, okullar, camiler, taziye evleri, Kuran kursları, parklar, sosyal tesisler, muhtar evleri ve kültür merkezileri olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları titizlikle dezenfekte ediyor.


Ekipler, mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde ilçe genelinde çalışma yürüterek, vatandaşların bu salgından etkilenmemelerini hedefliyor.

Öte yandan, Haliliye Belediyesi, korunma tedbirleri doğrultusunda bünyesindeki gençlik ve kültür merkezleri, kütüphaneler, havuzlar, spor kursları ve kadın destek merkezlerinde 14- 23 Mart 2020 tarihleri arasında hizmetlerine ara verme kararı aldı.

Haliliye Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:08 Kaynak: AA
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