Şanlıurfa'daki yangında korku dolu anlar...Dumanların arasında mahsur kalanlar vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Şanlıurfa'daki yangında korku dolu anlar...Dumanların arasında mahsur kalanlar vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir otelde çıkan yangın devam ediyor. Yangın nedeniyle içerde kalan müşterilerin mahsur kaldığı belirtilirken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk ediliyor.