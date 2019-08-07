Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otluk alanda yangın
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Şanlıurfa'da otluk alanda yangın

10 dakika önce

Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'da otluk alanda yangın, System.String[]
Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle bölgedeki bir kaç ağacın da zarar gördüğü öğrenildi.
Bu arada, yetkililer vatandaşları uyararak, otluk alanlara sigara izmariti ve cam kırıkları atmamalarını istedi.
Şanlıurfa, Karaköprü, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:14 Kaynak: AA
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