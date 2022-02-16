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Şanlıurfa'da oto hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da oto hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı

16.02.2022 13:59
Şanlıurfa'da oto hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da oto hırsızlığının önlenmesi ve faillerinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa'da oto hırsızlığının önlenmesi ve faillerinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken bir aracın iki farklı sahte plaka kullandığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 15.Ocak 2022 tarihinde yeri belirlenerek takibe alınan Ford Transit marka araç yapılan çalışmalarda sahte plaka (ikiz plaka) ile kullanıldığı tespit edildi. Takibe alınan acın polis memurunun dur ikazlarına uymayarak kaçmaya devam etmesiyle, yapılan takip sonucunda Eyyübiye ilçesi Mehmetçik köyü yolunda şüphelileri M.A.H.-M.Ç.-R.K. isimli şahıslar ile birlikte yakalandı.

Şüpheli şahısların yapılan incelemesinde çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu tespit edildi. Ayrıca M.A.H. isimli şahsın yapılan sorgulamasında 4 adet hırsızlık suçundan aranmasının bulunduğu ve toplamda 40 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından adli mercilere teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Tragger, Ford, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da oto hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da oto hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
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