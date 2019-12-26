Şanlıurfa'da otobüs duraklarında çorba ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otobüs duraklarında çorba ikramı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otobüs duraklarında çorba ikramı

6 saat önce

ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi, sabah saatlerinde otobüs duraklarında soğukta bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.

Şanlıurfa'da otobüs duraklarında çorba ikramı, System.String[]

ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi, sabah saatlerinde otobüs duraklarında soğukta bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Ücretsiz dağıtılan çorbadan almak isteyenler, mobil çorba aracı önünde kuyruk oluşturuyor.

Şanlıurfa'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Haliliye Belediyesi 'Gönül Çorbası' sloganı ile duraklarda çorba ikramına başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların içini ısıtmak için sabah erken saatlerinde Mobil Çorba Aracıyla çorba ve ekmek ikramında bulunuyor. Ücretsiz dağıtılan çorbadan almak isteyenler, dağıtımın yapıldığı araç önünde kuyruk oluşturuyor.


Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:21 Kaynak: DHA
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