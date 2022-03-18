Şanlıurfa'da otobüsteki kadın yolcunun telefonunu çalan kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otobüsteki kadın yolcunun telefonunu çalan kapkaç zanlısı tutuklandı

18.03.2022 14:14
Şanlıurfa'da otobüsteki kadın yolcunun telefonunu çalan kapkaç zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa'da halk otobüsündeki kadın yolcunun cep telefonunu çalan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

Şanlıurfa'da halk otobüsündeki kadın yolcunun cep telefonunu çalan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

Atatürk Bulvarı'nda duraktan yolcu almak için duran halk otobüsünü takip eden yüzü kapalı motosikletli şüpheli, araçtaki kadın yolcunun elindeki cep telefonunu çalarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelerek çalışma yapan polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren M.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kapkaç anı, halk otobüsündeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde halk otobüsünü motosikletle takip eden yüzü kapalı şüphelinin, araca arka kapıdan bindiği ve yolcuları inceledikten sonra kadının elindeki cep telefonunu çalarak motosikletiyle kaçtığı ve kadının zanlıyı kovaladığı yer alıyor.

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Atatürk Bulvarı, Şanlıurfa, Kapkaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otobüsteki kadın yolcunun telefonunu çalan kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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